Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Изменение в походке может быть признаком болезни Альцгеймера

Daily Mail: трудности с поворотами при ходьбе сигнализируют о болезни Альцгеймера

close
100%
Depositphotos

Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона обнаружила, что трудности с поворотами при ходьбе могут быть маркером болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail.

Болезнь Альцгеймера — это самая распространенная форма приобретенного слабоумия. Заболевание характеризуется снижением интеллекта, ослабеванием памяти и изменением личности.

Ученые выяснили, что один из ранних симптомов болезни может проявляться во время ходьбы. В исследовании приняли участие 67 здоровых людей разного возраста и 41 человек с умеренными когнитивными нарушениями. Всем участникам было предложено выполнить задание в очках виртуальной реальности. Они проходили маршрут, состоящий из двух прямых дорожек, соединенных поворотом. Затем испытуемые должны были вернуться в исходное положение, руководствуясь только своей памятью (очки не отображали маршрут).

Эксперимент показал, что у людей с умеренными когнитивными нарушениями было изменено чувство направления — они не всегда могли рассчитать, под каким углом нужно поворачивать. Кроме того, пожилые здоровые испытуемые продемонстрировали хорошие навыки пространственного ориентирования. Это значит, что потеря чувства направления не является возрастной особенностью.

Авторы добавили, что необходимы более масштабные исследования. Возможно такой метод выявления болезни Альцгеймера может быть использован в качестве инструмента предварительной диагностики.

Ранее ученые обнаружили новый способ выявления сосудистой деменции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий