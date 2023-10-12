Изменение в походке может быть признаком болезни Альцгеймера

Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона обнаружила, что трудности с поворотами при ходьбе могут быть маркером болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail.

Болезнь Альцгеймера — это самая распространенная форма приобретенного слабоумия. Заболевание характеризуется снижением интеллекта, ослабеванием памяти и изменением личности.

Ученые выяснили, что один из ранних симптомов болезни может проявляться во время ходьбы. В исследовании приняли участие 67 здоровых людей разного возраста и 41 человек с умеренными когнитивными нарушениями. Всем участникам было предложено выполнить задание в очках виртуальной реальности. Они проходили маршрут, состоящий из двух прямых дорожек, соединенных поворотом. Затем испытуемые должны были вернуться в исходное положение, руководствуясь только своей памятью (очки не отображали маршрут).

Эксперимент показал, что у людей с умеренными когнитивными нарушениями было изменено чувство направления — они не всегда могли рассчитать, под каким углом нужно поворачивать. Кроме того, пожилые здоровые испытуемые продемонстрировали хорошие навыки пространственного ориентирования. Это значит, что потеря чувства направления не является возрастной особенностью.

Авторы добавили, что необходимы более масштабные исследования. Возможно такой метод выявления болезни Альцгеймера может быть использован в качестве инструмента предварительной диагностики.

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