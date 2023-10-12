Астрономы разгадали тайну загадочных радиационных всплесков в космосе

Короткие импульсы космической радиации, бомбардирующие Землю, связаны с колебаниями нейтронных звезд. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Быстрые радиовплески (Fast Radio Bursts, FRB) были открыты в 2007 году. Они приближаются к нашей планете из открытого космоса, преодолевают миллиарды световых лет и настолько мощны, что могут затмить всю галактику, из которой появились. Такие события невидимы для человеческого глаза, но регистрируются радиотелескопами. Иногда в небе над Землей за день появляется до 10 тыс. FRB за день. До недавнего времени происхождение этих явлений оставалось неизвестным.

Японские исследователи считают, что FRB вызваны сотрясениями на поверхности нейтронных звезд. Нейтронные звезды рождаются в результате взрыва массивных светил и представляют собой сверхплотные объекты, чья масса в один-два раза превышает солнечную при размере около 20 км в диаметре.

Молодые нейтронные звезды, также известные как магнетары, обладают исключительно сильными магнитными полями. При их скручивании поверхность небесного тела начинает трястись, полагают астрономы.

«Теоретически считалось, что на поверхности магнетара может произойти звездное землетрясение — выброс энергии, подобный землетрясениям на Земле. Недавние открытия обнаружили тысячи FRB, поэтому мы воспользовались возможностью сравнить большие наборы статистических данных о радиоимпульсах с данными о землетрясениях и солнечных вспышках, чтобы изучить возможные сходства», — заявил автор исследования Томонори Тотани.

Команда изучила время и энергию излучения примерно 7 тыс. повторяющихся всплесков FRB, применив тот же метод, который применялся для изучения корреляции времени и энергии как землетрясений, так и солнечных вспышек. Ученые обнаружили значительное сходство между тектоническими событиями на Земле и космическими радиоимпульсами.

Ранее ученые нашли звезду-«вампира», стреляющую сгустками материи.