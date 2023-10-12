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В России разрабатывают клеточный метод лечения артрита

Академик Насонов: артрит можно лечить с помощью стволовых клеток

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В НИИ Ревматологии им. Насоновой ведутся разработки клеточных технологий для лечения артритов, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель института, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» академик РАН, профессор Евгений Насонов.

«Это так называемая регенеративная медицина. Это лечение мезенхимальными стволовыми клетками. Другой способ связан с выделением собственных клеток у пациента и активацией белка FOXP3+ с последующим введением их в организм пациента. Таким образом мы может восстановить иммунную толерантность и подавить воспаление», – рассказал Насонов.

FOXP3+ — это белок, вовлеченный в иммунные реакции Т-регуляторных клеток, которые как раз сдерживают неконтролируемое воспаление. Когда ослабляется функция этого белка, то создаются предпосылки для разрушения клетками иммунной системы собственной ткани.

«Но подчеркиваю — это пока ранняя фаза испытаний, поэтому преждевременно рекомендовать этот метод для клинической практики», – отметил специалист.

Подробнее о других методах лечения артритов – в интервью Насонова «Газете.Ru».

Ранее академик назвал самое эффективное лечение артритов.

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