В России создали биоматериал для очистки воды от тяжелых металлов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый экологичный метод очистки воды от марганца. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Марганец попадает в водную среду в результате естественных процессов и деятельности человека. Его предельно допустимая концентрация составляет 0,1 мг/л. При более высоком содержании вещество вредит развитию растений и может стать причиной неврологических, репродуктивных и респираторных заболеваний у человека.

Биотехнолог Ольга Бахирева и студентка Ксения Колыхматова из Пермского Политеха разработали биосорбент, удаляющий из воды ионы марганца и понижающий концентрацию элемента до безопасных значений.

«Для создания биосорбента мы выделили из загрязненной почвы культуру микроорганизмов, которую изучили на чувствительность к ионам марганца. Тем самым определили границы устойчивости культуры к высоким концентрациям загрязняющего вещества. Оказалось, микроорганизмы устойчивы к действию данных ионов в диапазоне концентраций 5–200 мг/л», — рассказала «Газете.Ru» кандидат химических наук Ольга Бахирева.

Созданные в ПНИПУ фильтры для марганца состоят из слоистого минерала вермикулита, обработанного специальным бактериальным составом. Тесты показали, что микроорганизмы позволили материалу улавливать больше марганца, чем при испытаниях вермикулита без бактерий.

Полученный учеными биосорбент может стать перспективным методом для извлечения ионов марганца из водной среды и применяться в технологических схемах комплексной очистки марганцесодержащих вод.

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