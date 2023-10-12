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Обнаружены варианты генов, связанных с чувствительностью к боли

Nature: носители генов неандертальцев чувствительны к боли

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Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что люди, несущие три так называемых неандертальских варианта гена SCN9A, более чувствительны к боли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Предыдущие исследования выявили три вариации гена SCN9A, известные как M932L, V991L и D1908G. В новой работе ученые выяснили, что все три варианта связаны с повышенной чувствительностью к боли.

Исследователи измерили интенсивность болевых ощущений в ответ на ряд раздражителей у 1963 человек. На кожу испытуемых нанесли горчичное масло, а затем попросили сообщить, насколько сильным было покалывание. M932L, V991L и D1908G присутствовали в геномах людей с низким болевым порогом. Кроме того, наличие всех трех вариантов было связано с большей чувствительностью к боли.

Ген SCN9A кодирует натриевый канал, который экспрессируется в сенсорных нейронах, улавливающих сигналы от поврежденных тканей. Авторы предполагают, что M932L, V991L и D1908G могут повышать чувствительность сенсорных нейронов, изменяя порог, при котором генерируется нервный импульс, что приводит к более ярким болевым ощущениям.

Эти варианты гена SCN9A унаследованы современными людьми от неандертальцев. Низкий болевой порог позволял людям того времени избегать опасностей. Сейчас ученые стремятся понять, какие виды боли проявлялись у древних людей наиболее сильно.

Ранее выяснилось, что первобытные люди поумнели из-за вымирания крупной дичи.

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