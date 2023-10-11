Ученые создали микроскоп, видящий внутренности клеток

Ученые из Стэнфордского центра линейных ускорителей (США) нашли способ делать снимки высокого разрешения, которые в мельчайших деталях показывают внутренности клеток. Об этом сообщает «Ридус». Отмечается, что новый инструмент сохраняет молекулярную специфичность флуоресцентной микроскопии, но при этом маркирует отдельную молекулу более мелкой светящейся частицей.

Исследуемую молекулу можно отследить с помощью криоэлектронной томографии (Cryo-ET), которая позволяет получить изображение замороженных частиц.

Подчеркивается, что данная технология позволит проводить диагностику организма на микроскопическом уровне, к примеру, выяснить, больна ли конкретная клетка в человеческом теле.

До этого сообщалось, что в России разрабатывается малоинвазивный датчик, который будет крепиться на плечо для автоматического снятия показателей глюкозы. Предполагается, что считанные данные прибор будет по Bluetooth передавать на смартфон.

Ранее российские ученые разработали нейросеть для создания сердечных клапанов.