Дерматологи назвали вид рака кожи, который опаснее меланомы

Ученые из университетской больницы Ниццы (Франция) в составе научного коллектива выяснили, что немеланоцитарный рак кожи опаснее, чем меланома. Это заболевание характеризуется более высокой распространенностью. Об этом сообщает EurekAlert.

Немеланоцитарный (немеланомный) рак кожи — это тип злокачественных новообразований кожи, которые развиваются не из меланоцитов (специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин). Для меланомы характерно быстрое образование метастазов. Заподозрить немеланомный рак кожи можно по уплотнению или пятну, которое не заживает самостоятельно и не проходит в течение нескольких недель.

Авторы отметили, что в 2020 году из-за меланомы преждевременно ушли из жизни 57 тысяч человек, а из-за немеланоцитарного рака кожи — 63,7 тысяч.

Также отмечается, что немеланоцитарный рак кожи более распространен, чем меланома. В своем исследовании авторы выявили конкретные группы населения, которые подвержены риску возникновения этого заболевания. В числе таких людей граждане, работающие на улице, реципиенты органов для трансплантации и те, у кого есть пигментная ксеродерма (наследственное состояние повышенной чувствительности к солнечному излучению).

Кроме того, у людей с темной кожей, выполняющей роль защитного барьера от ультрафиолетового излучения, риск развития немеланоцитарного рака кожи понижен, но вероятность не исключена полностью. Исследователи добавили, что необходимо выявить стратегии, которые позволят диагностировать все виды рака кожи на ранней стадии и оказать пациентам квалифицированную помощь.

Ранее ученые выявили варианты генов, влияющих на риск развития меланомы.