Пересадка особых клеток может быть эффективна в борьбе с болезнями легких

Исследователи из Университета Тунцзи в Шанхае (Китай) обнаружили новый способ лечения болезней дыхательных путей, таких как эмфизема и хронический бронхит. Пересадка особых клеток P63 + может способствовать восстановлению повреждений, спровоцированных заболеваниями. Об этом сообщает DailyMail.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это обобщающий термин для обозначения тяжелых респираторных заболеваний. Из-то того, что носоглотка, гортань, трахея, внелегочные бронхи и легкие воспалены, пациенты испытывают проблемы с дыханием.

Ученые стремились выяснить, можно ли ускорить регенерацию поврежденных тканей с помощью терапии стволовыми клетками. Это незрелые (недифференцированные) клетки, которые могут трансформироваться в клетки различных органов и тканей. В исследовании использовались «потомки» стволовых клеток под названием P63+. Они превращаются в клетки только тех тканей, из которой произошли.

Ученые собрали образцы клеток легких пациентов с помощью катетера с крошечной щеточкой на конце. Затем в лаборатории клетки размножили и превратили в P63+, после чего пересадили обратно в легкие в ходе бронхоскопии.

Оказалось, что P63+ способны восстанавливать повреждения, связанные с ХОБЛ. Также исследователи обнаружили, что средняя диффузионная способность легких (то, насколько хорошо происходит газообмен между легкими и кровотоком) улучшилась с 30% до 40,3% через 24 недели лечения.

Сейчас ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы увеличить шансы успешной трансплантации клеток P63+ в дальнейшем.

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