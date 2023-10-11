Российские ученые научились прогнозировать развитие раковых метастазов

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ научились по интегринам (молекулы на поверхности клеток) составлять молекулярный «портрет» опухоли молочной железы и выявлять ее особые черты, которые в каждом случае могут индивидуально определять развитие метастазов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Интегрины ответственны за взаимодействие клеток с окружающими их структурами, с которым они контактируют. От них зависит форма клетки, ее подвижность, они участвуют в регулировке клеточного цикла. Интегрины на поверхности клеток выступают в качестве рецептора, который взаимодействует с определенными молекулами – лигандами. Сочетание таких пар — рецептора и лиганда — имеет большое разнообразие.

С помощью новых методов пространственной транскриптомики (характеризующей активность всех генов клетки) и биоинформатического анализа данных ученые смогли описать разнообразие и уникальность взаимодействий интегринов и их лигандов в опухоли молочной железы и создать на основании этого «портрет» опухоли, а также выявить особые черты этого «портрета», которые отражают функциональные свойства, в том числе способность к метастазированию.

«Изучение экспрессии интегринов, связанных с метастазированием, позволило дополнить молекулярный портрет опухолевых клеток. Полученные данные приблизили нас к пониманию механизмов метастазирования. Это представляется особенно актуальным, так как на сегодняшний день именно метастазы являются основной причиной смертности больных онкологическими заболеваниями», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru«профессор, руководитель междисциплинарного научного коллектива «Механизмы метастазирования» Владимир Перельмутер.

Так, например, у больной 56 лет люминальным раком молочной железы (РМЖ), имеющим наиболее благоприятный прогноз, были обнаружены кластеры опухолевых клеток, имеющих интегрин альфа6 бета4, свидетельствующий о высокой метастатической активности клеток. Данной пациентке может быть рекомендовано более частое наблюдение с целью контроля за возникновением метастаза.

Противоположный пример это больная, имеющая неблагоприятный тип РМЖ, но при этом в ее опухоли отсутствуют интегрины, указывающие на неблагоприятный прогноз. Такой пациентке может быть рекомендованы более щадящие схемы химиотерапии, что позволит сохранить качество жизни, избежав побочных эффектов.

Ранее ученые научились выявлять рак яичников на ранней стадии по анализу крови.