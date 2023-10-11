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Ученые выявили варианты генов, влияющих на риск развития меланомы

NewsMedical: некоторые варианты генов увеличивают риск развития рака кожи

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Alessandra Sarti/Global Look Press

Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия) идентифицировали варианты генов, которые могут способствовать повышению риска развития узловой меланомы. Об этом сообщает NewsMedical.

Узловая меланома — это вид злокачественных новообразований, которые часто возникают из обычных родинок или разрастаются на коже без видимых предшествующих признаков. Этот вид меланомы быстро прогрессирует и часто диагностируется слишком поздно, поскольку заболевание протекает без симптомов.

В рамках исследования было проанализировано 500 генов, предположительно связанных с риском развития рака. Из них ученые выделили 39 генов, влияющих на вероятность появления узловой меланомы. Четыре из 39 встречаются в геноме пациентов с этим заболеванием наиболее часто.

Авторы отметили, что ранее генетический фактор риска узловой меланомы не был установлен. Исследование позволит врачам эффективнее выявлять людей, склонных к развитию этого заболевания и направлять их на тщательные обследования.

Ранее была обнаружена связь между облысением и раком кожи у мужчин.

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