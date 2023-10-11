Ученые выявили варианты генов, влияющих на риск развития меланомы

Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия) идентифицировали варианты генов, которые могут способствовать повышению риска развития узловой меланомы. Об этом сообщает NewsMedical.

Узловая меланома — это вид злокачественных новообразований, которые часто возникают из обычных родинок или разрастаются на коже без видимых предшествующих признаков. Этот вид меланомы быстро прогрессирует и часто диагностируется слишком поздно, поскольку заболевание протекает без симптомов.

В рамках исследования было проанализировано 500 генов, предположительно связанных с риском развития рака. Из них ученые выделили 39 генов, влияющих на вероятность появления узловой меланомы. Четыре из 39 встречаются в геноме пациентов с этим заболеванием наиболее часто.

Авторы отметили, что ранее генетический фактор риска узловой меланомы не был установлен. Исследование позволит врачам эффективнее выявлять людей, склонных к развитию этого заболевания и направлять их на тщательные обследования.

Ранее была обнаружена связь между облысением и раком кожи у мужчин.