Ученые научились выявлять рак яичников на ранней стадии по анализу крови

Ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США) разработали анализ крови, выявляющий рак яичников на ранней стадии. Об этом сообщает EurekAlert.

Рак яичников — это злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается в клетках эпителия яичников (слой клеток на поверхности органов). Серозная карцинома является наиболее распространенным типом онкологического заболевания этого органа. Кроме того, серозная карцинома характеризуется высокой летальностью, потому что заболевание тяжело диагностировать на ранней стадии.

Новая методика анализа крови, разработанная исследователями, направлена на обнаружение специфических нуклеиновых кислот. Анализ помогает определить, является ли новообразование в области малого таза злокачественным. Злокачественные новообразования характеризуются появлением бесконтрольно делящихся клеток, способных к инвазии в прилежащие ткани.

Тест ищет циркулирующие в крови фрагменты ДНК, которые были метилированы по определенным нуклеиновым кислотам. Метилирование ДНК — это биологический процесс, посредством которого к молекуле ДНК добавляются метильные группы. Метилирование может изменить активность сегмента ДНК. Этот механизм может играть важную роль в развитии некоторых видов рака. В раковых клетках активизируются «раковые гены» (онкогены), обеспечивающие чрезмерный рост клеток. В то же время гены, которые в норме предотвращают развитие рака, могут быть подавлены метилированием.

Исследователи собрали образцы крови 370 пациенток с раком яичников и здоровых женщин. Новая технология анализа смогла выявить закономерности метилирования ДНК в определенных нуклеиновых кислотах. Тест идентифицировал рак яичников с точность 91%.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования. Если результаты подтвердят эффективность теста, технология может получить распространение.

Ранее был создан тест для выявления рака на ранней стадии по анализу мочи.