Ученые обнаружили связь между солнечными бурями и космическим мусором

Мониторинг солнечных бурь поможет избежать увеличения количества космического мусора. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Бата. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

По словам специалистов, способность прогнозировать поломки и столкновения спутников во многом зависит от понимания того, как верхние слои атмосферы Земли влияют на их движение. Это воздействие усиливается во время солнечной активности.

Например, в начале 2022 года сеть Starlink компании SpaceX потеряла 40 аппаратов во время магнитных бурь. Солнечные штормы нагрели атмосферу, заставив ее расшириться и увеличить сопротивление для спутников.

Согласно отчету, существующая сеть космического наблюдения отслеживает более 27 тыс. фрагментов орбитального мусора, но кроме них существует более 170 млн более мелких объектов, которые невозможно зафиксировать. Крошечные обломки часто образуются в результате взрывов или столкновений списанных ракет и другой техники.

Консорциум 26 институтов из девяти стран под руководством Университета Бата разработал проект решения проблемы космического мусора, предусматривающий запуск специальной спутниковой группировки для мониторинга перемещений обломков и наблюдений за космической погодой. По словам ученых, сеть небольших орбитальных аппаратов позволит контролировать ситуацию на орбите и отслеживать изменения в атмосфере Земли, заранее предупреждая операторов спутников об опасных ситуациях.

Ранее в США впервые в истории назначили штраф за космический мусор.