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Ученые нашли необычное применение листьям брусники

В СФУ разработали новый материал с помощью листьев брусники

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Shutterstock

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с коллегами из России и Индии разработали новый материал на основе многофункциональных целлюлозных биопленок, обогащенных наночастицами из листьев брусники. Исследователи утверждают, что этот продукт обладает антибактериальной активностью и способен продлить срок хранения овощей и фруктов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.

Ученые объясняют, что многие виды бактерий формируют тонкие целлюлозные нити, которые создают многослойные сетчатые гель-пленки. Эти пленки обладают высокой прочностью, гибкостью и эластичностью. Благодаря своей стойкости к химическим воздействиям и способности поглощать различные органические и неорганические соединения, такие пленки находят применение в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Разработка представляет собой новый композитный материал на основе целлюлозной нанопленки с наночастицами серебра и оксида меди. При получении биметаллических наночастиц серебра и меди как восстановитель использовался экстракт листьев брусники (Vaccinium vitis-idaea L.).

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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