Космонавты готовятся выйти в открытый космос для осмотра «Науки»

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб осмотрят место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике модуля «Наука» во время выхода в открытый космос, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«В дополнение к запланированным ранее задачам выхода <…> космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике на модуле «Наука» для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения», — сообщили в «Роскосмосе».

Второй задачей космонавтов станет установка на «Науке» радиолокатора для наблюдения поверхности Земли и запуск студенческого наноспутника «Парус-МГТУ». Задачей этого спутника станет отработка технологии развертывания солнечного паруса — перспективного двигателя для межпланетных перемещений.

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