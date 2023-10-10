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Космонавты готовятся выйти в открытый космос для осмотра «Науки»

Космонавты Кононенко и Чуб осмотрят место утечки на радиаторе модуля «Наука»

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Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб осмотрят место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике модуля «Наука» во время выхода в открытый космос, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«В дополнение к запланированным ранее задачам выхода <…> космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике на модуле «Наука» для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения», — сообщили в «Роскосмосе».

Второй задачей космонавтов станет установка на «Науке» радиолокатора для наблюдения поверхности Земли и запуск студенческого наноспутника «Парус-МГТУ». Задачей этого спутника станет отработка технологии развертывания солнечного паруса — перспективного двигателя для межпланетных перемещений.

До этого в США рассказали о проблемах с российским модулем на Международной космической станции.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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