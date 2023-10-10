Отходы бытовой химии могут привести к появлению опасных для жизни супербактерий

Австралийские ученые из Университета Маккуори при участии британских коллег из Кембриджского университета установили, что отходы чистящих и дезинфицирующих средств помогают опасным бактериям защищаться от антибиотиков. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology.

Специалисты изучили, как устойчивые к лекарствам микробы (так называемые супербактерии) взаимодействуют с биоцидами — моющими средствами, отбеливателями и противомикробными препаратами, которые предназначены для их уничтожения.

Ученые рассмотрели акинетобактерию Баумана (Acinetobacter baumannii) со множественной лекарственной устойчивостью — один из наиболее опасных патогенов, угрожающий пациентам с ослабленным иммунитетом. Микроорганизм обрабатывали различными биоцидными растворами в лаборатории.

Оказалось, что при недостаточной концентрации восемь из 10 антисептических средств не только не уничтожили акинетобактерию, но и дали ей защиту от антибиотиков. Биоциды отключали мембрану бактериальной клетки, из-за чего в нее не могли проникнуть медицинские препараты.

По словам исследователей, их открытие указывает на необходимость пересмотреть принятые подходы к дезинфекции. В то же время нельзя отказываться от использования антисептических средств, даже если они дают преимущества некоторым микробам.

Ранее ученые выяснили, как антибиотики из бытовой химии помогают развиваться супербактериям.