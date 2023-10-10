Ученые оценили риски мирового дефицита водных ресурсов

Нидерландские ученые из Утрехтского университета провели первое исследование глобального водопользования в условиях усиливающихся засух. Научная работа опубликована в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Специалисты проанализировали данные об использовании воды на международном, национальном и региональном уровнях за последние 30 лет.

«Мы сосредоточились на применении воды в различных секторах: ирригации, животноводстве, быту, энергетике и промышленности. Анализ показывает, что экстремальные климатические явления за последние тридцать лет оказали существенное влияние на структуру водопользования», — уточнил автор исследования, кандидат наук Габриэль Карденас Беллеза.

Данные показали, что экстремальные гидроклиматические явления по-разному влияют на структуру водопользования в зависимости от сектора и региона. Оказалось, что во время волн жары потребление воды для бытовых нужд и орошения зелени увеличивается в Восточной Европе и центральной части США, а в секторе гидроэнергетики, напротив, падает.

Исследователи пришли к выводу, что тепловые волны усугубили проблему распределения водных ресурсов, сделав последствия засух еще более суровыми. В то же время периоды экстремальной жары длятся сравнительно недолго и вызывают кратковременные всплески водопотребления, которые можно удовлетворить, тогда как засухи оставляют без воды целые регионы на долгий срок.

Результаты научной работы продемонстрировали острую необходимость сбора большего количества данных об использовании воды, чтобы лучше понять последствия климатических бедствий для различных секторов водопользования, чтобы улучшить оценку будущего дефицита воды.

Ранее ученые предупредили о пересыхании половины крупнейших озер мира.