Ученые разработали новый метод стимуляции работы сердца

Ученые из Цюрихского университета в Швейцарии в составе научного коллектива разработали новый метод стимуляции работы сердца с помощью звуковых сигналов. Результаты исследования были опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

В исследовании приняли участие 18 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 57 лет. Три ночи подряд они провели в лаборатории. Во время сна испытуемых ученые непрерывно отслеживали активность их мозга, кровяное давление и сердечную активность. Как только участники перешли в фазу глубокого сна, компьютер воспроизвел серию очень коротких звуковых сигналов на определенных частотах, называемых розовым шумом. Такие сигналы звучат как статические помехи. За десятью секундами звука следовали 10 секунд тишины, а затем процедура повторялась.

Этот эксперимент позволил исследователям отследить, как розовый шум влияет на сон, частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Выяснилось, что звуковые сигналы стимулировали сердце, в особенности левый желудочек, сокращаться и расслабляться более энергично. В результате насосная функция сердца улучшалась, и левый желудочек становился способен снабжать органы, конечности и мозг артериальной кровью, обогащенной кислородом. Это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Новая технология может быть использована в качестве профилактики заболеваний сердца и сосудов, а также в спорте для быстрого и качественного восстановления после интенсивных тренировок.

Исследователи отмечают, что положительный эффект был достигнут после одной ночи звуковой стимуляции. Сейчас авторы планируют начать дополнительные исследования с участием женщин.

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