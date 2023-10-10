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Обнаружена связь между облысением и раком кожи у мужчин

HealthNews: у страдающих облысением мужчин высокий риск возникновения меланомы

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Ученые из Института медицинских исследований имени Кимра Бергхофера (Австралия) обнаружили, что мужчины, страдающие облысением, склонны к развитию меланомы. Вероятнее всего, это связано с воздействием солнечных лучей на открытые участки кожи. Об этом сообщает HealthNews.

Меланома — злокачественное образование кожи, образующееся из пигментных клеток меланоцитов, находящихся в эпидермисе (поверхностный слой кожи).

В исследовании приняли участие около 29 тысяч мужчин с раком кожи. Ученые проанализировали данные об уровне тестостерона в крови испытуемых, оценили их состояние здоровья и качество волосяного покрова на голове.

Оказалось, что у мужчин, страдающих алопецией (патологическое частичное или полное выпадение волос), повышенный риск возникновения меланомы. Ученые предполагают, что из-за отсутствия волос кожа головы и шеи подвергается большему воздействию солнца, что увеличивает вероятность развития рака кожи.

Кроме того, исследователи установили, что мужчины с более светлой кожей и волосами, а также возрастные испытуемые более подвержены риску появления этого заболевания. Чтобы оставаться в безопасности, нужно носить головной убор на солнце и не пренебрегать защитными кремами.

Ранее были найдены гены, отвечающие за выпадение волос у мужчин.

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