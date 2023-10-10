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Ученые назвали продукты питания, которые вызывают сильное привыкание

EurekAlert: сладкое, мучное и фастфуд вызывают серьезную зависимость

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Международная группа ученых из Испании, США и Бразилии выяснила, что некоторые пищевые продукты вызывают привыкание. Сладкое, фастфуд и ультраобработанные продукты могут провоцировать более сильную зависимость, чем алкоголь и сигареты. Об этом сообщает EurekAlert.

Ученые объяснили, почему привыкание формируется лишь к определенным категориям продуктов. Вся еда, которую мы употребляем, содержит белки, жиры и углеводы. Количественное значение этих нутриентов зависит от вида продукта, способа приготовления, наличия других ингредиентов. Например, фрукты богаты углеводами, при этом в них практически нет жиров. Лосось содержит много жиров и минимум углеводов. Продукты с высоким содержанием и жиров, и углеводов являются теми, от которых может развиться зависимость.

К ним относятся шоколад, мороженое, хлебобулочные изделия и ультраобработанные продукты. Это еда, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей, консервантов и ароматизаторов. Примерами таких продуктов могут послужить фастфуд, блюда быстрого приготовления (замороженная пицца), чипсы, сухие завтраки.

Ученые отметили, что комбинация из большого количества жиров и углеводов влияет на человеческий мозг. Зависимость людей от такой пищи подходит под критерии диагностики расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Поведение зависимого включает в себя меньший контроль над потреблением, сильную тягу, синдром отмены и продолжение употребления, несмотря на такие последствия, как ожирение, расстройства пищевого поведения, ухудшение физического и психического здоровья и снижение качества жизни.

Исследователи заявили, что пищевая зависимость является самой сильной.

«Люди могут бросить курить, пить или играть в азартные игры, они не могут перестать есть (вызывающую привыкание пищу)», — добавила одна из авторов исследования, Александра ДиФеличеантонио (DiFeliceantonio), доцент Института биомедицинских исследований имени Фралина.

Ранее ученые назвали опасные продукты, провоцирующие развитие рака.

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