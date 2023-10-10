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В Антарктиде айсберг размером с Гваделупу врезался в населенный пингвинами остров

Спутники NASA засняли столкновение айсберга с местом обитания 100 тыс. пингвинов

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NASA Earth Observatory

В Антарктиде огромный айсберг D-30A площадью 1440 квадратных километров (немногим меньше территории Гваделупы) врезался в небольшой остров Кларенс, населенный пингвинами. Инцидент зафиксировали камеры спутника NASA Aqua, сообщили в Обсерватории Земли NASA.

Как уточнили ученые, гигантская ледяная глыба столкнулась с юго-восточной частью острова 6 сентября. Затем айсберг в течение двух недель вращался вокруг препятствия и к концу месяца отошел от берегов Кларенс.

Вторжение D-30A могло иметь катастрофические последствия для 100 тыс. популяции антарктических пингвинов, обитающих на острове Кларенс и использующих его для размножения. К счастью, большинство птиц на тот момент еще не вернулись домой.

«Если бы это произошло в декабре, когда пингвины размножаются, а взрослые особи ежедневно сменяют друг друга на высиживании яиц, последствия могли бы быть очень серьезными. Даже несколько дней такой блокады могли сорвать брачный сезон для целой колонии», — объяснила эколог из Университета Стоуни-Брук Хизер Линч.

Другая угроза касалась возможности посадки айсберга на мель, что могло бы уничтожить до 98% обитателей прибрежных вод. Однако за счет глубины моря у берегов острова Кларенс этого удалось избежать.

Однако визит айсберга мог принести не только вред, но и пользу. Богатая железом талая вода с ледяной горы удобряет среду океана и стимулирует цветение фитопланктона, уточнили ученые.

Ранее ученые выяснили, как мегаайсберги влияют на окружающую среду.

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