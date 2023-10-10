Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о проблемах с российским модулем МКС

SpaceNews: с российским оборудованием на МКС возникла третья за год проблема

close
100%
«Роскосмос»

Третья за год проблема возникла с российским оборудованием на Международной комической станции (МКС). Об этом пишет американское издание SpaceNews.

«9 октября из радиатора российского сегмента Международной космической станции началась утечка охлаждающей жидкости, что стало третьим подобным инцидентом с участием российского оборудования на станции менее чем за год», — говорится в публикации.

Диспетчеры заметили утечку охлаждающей жидкости в модуле «Наука», который был пристыкован к МКС в июле 2021 года. Тогда Дмитрий Рогозин возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».

Также в декабре корабль «Союз МС-22» потерял теплоноситель через три месяца после прибытия на МКС.

До этого ТАСС, со ссылкой на «Роскосмос», сообщало, что на МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля «Наука».

Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий