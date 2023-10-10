В США рассказали о проблемах с российским модулем МКС

Третья за год проблема возникла с российским оборудованием на Международной комической станции (МКС). Об этом пишет американское издание SpaceNews.

«9 октября из радиатора российского сегмента Международной космической станции началась утечка охлаждающей жидкости, что стало третьим подобным инцидентом с участием российского оборудования на станции менее чем за год», — говорится в публикации.

Диспетчеры заметили утечку охлаждающей жидкости в модуле «Наука», который был пристыкован к МКС в июле 2021 года. Тогда Дмитрий Рогозин возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».

Также в декабре корабль «Союз МС-22» потерял теплоноситель через три месяца после прибытия на МКС.

До этого ТАСС, со ссылкой на «Роскосмос», сообщало, что на МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля «Наука».

Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме.

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