Ученые выяснили, сколько еще неизвестных видов растений находится под угрозой исчезновения

Каждые три из четырех пока не описанных видов растений уже находится под угрозой исчезновения. Об этом говорится в новом докладе «Состояние мира» международной научной группы под руководством ученых Королевских ботанических садов Кью (RBG Kew) в Великобритании, опубликованном в научном журнале Annual Review of Environment and Resources (ARER).

Науке уже известно около 350 тыс. видов растений, и еще как минимум 100 тыс. пока остаются неизвестными. По словам исследователей, три четверти из этого разнообразия могут исчезнуть раньше, чем их изучат специалисты.

Ученые пришли к такому выводу после анализа данных Всемирного контрольного списка сосудистых растений и Красного списка находящихся под угрозой исчезновения видов Международного союза охраны природы.

Исследователи обнаружили четкую связь между годом описания и риском вымирания. Более 77% видов растений, изученных в 2020 году, соответствовали критериям угрозы исчезновения.

Основываясь на этих выводах, эксперты из RBG Kew призывают обращаться со всеми вновь описанными видами флоры так, как если бы они уже были включены в перечни редких растений.

Как следует из доклада, 45% всех уже известных видов цветковых растений могут оказаться под угрозой исчезновения. Среди них — различные орхидеи, черный перец и ананас.

В отчете также указано, что с 2020 года исследователи описали более 18,8 тыс. новых видов растений и грибов, включая самую большую кувшинку в мире — Викторию боливийскую.

Ранее биологи предупредили об угрозе исчезновения одного из крупнейших цветков в мире.