Ученые выяснили влияние солнечных бурь на миграцию птиц

Американские ученые из Университета штата Мичиган изучили воздействие солнечных бурь на миграцию перелетных птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Птицы и другие животные полагаются на магнитное поле Земли во время сезонных путешествий на большие расстояния. Однако периодические нарушения в магнитном поле из-за солнечных вспышек и других энергетических выбросов могут повлиять на надежность биологической навигации.

Исследователи проанализировали массивы больших данных 37 метеорадиолокационных станций и наземных магнитометров, фиксирующих изменения в магнитосфере планеты.

Полученная информация была использована в двух взаимодополняющих статистических моделях для измерения предполагаемого воздействия магнитных возмущений на миграцию птиц. В моделях учитывались известные эффекты погоды, временные переменные, такие как время ночи, и географические переменные, такие как долгота и широта.

Наблюдения показали, что весной и осенью количество мигрирующих птиц падает на 9-17% из-за космических штормов. Труднее всего пернатым приходится в осенний период, поскольку к плохой космической погоде добавляются сложные метеоусловия на Земле.

Исследователи также обнаружили, что во время осенних геомагнитных возмущений мигрирующие птицы чаще дрейфуют по ветру, вместо того чтобы прилагать большие усилия для борьбы со встречными потоками воздуха.

Ранее ученые обнаружили следы сильнейшей магнитной бури в истории, сохранившиеся в годовых кольцах древних деревьев.