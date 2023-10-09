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На МКС произошла утечка теплоносителя в российском модуле «Наука»

«Роскосмос»: на МКС произошла утечка теплоносителя из радиатора модуля «Наука»

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«Роскосмос»

На МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля «Наука», сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

Утечка произошла на теплоносителе из внешнего контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году.

Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме.

Ранее международные партнеры согласовали возможность проведения исследований на Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он отметил, что коллеги России по МКС, возможно, после 2030 года будут использовать ее для космического туризма.

30 июня Борисов сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что формирование Российской орбитальной станции (РОС) необходимо завершить до 2032 года. По его словам, РОС будет работать значительно эффективнее российского сегмента МКС. При этом чиновник посетовал на давление на корпорацию из-за влияния со стороны «коллег из финансово-экономического блока» из-за высоких расходов на строительство станции.

В России создадут вечный двигатель для спутников.

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