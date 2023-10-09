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Грибы оказались эффективным средством против загрязнения нанопластиком

STTE: грибы вытягивают пластиковые микрочастицы из почвы, подобно пылесосам

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Yu Fukasawa/Tohoku University

Шведские ученые из Лундского университета изучили влияние крошечных фрагментов полистирола на бактерии и грибы. Оказалось, что грибы эффективно очищают окружающую землю от пластика. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Предыдущие изыскания показали, что нанопластик токсичен для различных организмов. Однако до сих пор было мало известно о воздействии данного загрязнителя на экосистему в почве.

«При самой высокой концентрации нанопластика грибы улавливают большую часть фрагментов в процессе, который мы назвали «эффектом пылесоса». В целом, мы обнаружили, что нанопластики могут оказывать прямое негативное воздействие на почвенные микробы», — отметила биолог Микаэла Мафла Эндара, руководившая исследованием.

Частицы нанопластика прилипали к корневой системе гриба таким образом, что окружающая среда оказалась практически свободна загрязнителя. Гриб сумел устранить большое количество пластика и затем продолжил расти без вреда для себя.

По словам исследователей, использование грибов в сочетании с разлагающими пластик бактериями может дать надежду на сохранение здоровых почв.

Ранее ученые выяснили, что миллиарды нанопластиковых частиц попадают в детское питание при разогреве.

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