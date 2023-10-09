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Психологи назвали последствия отказа от религии для семейных взаимоотношений

JSSR: неприятие религии в молодом возрасте портит отношения с родителями

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Baz Ratner/Reuters

Американские психологи из Пенсильванского университета и Университета Бригама Янга в штате Юта изучили последствия отказа от религиозной идентификации в подростковом и раннем взрослом возрасте для семейных взаимоотношений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal for the Scientific Study of Religion (JSSR).

Согласно существующим оценкам, к 2050 году 162 млн человек во всем мире изменят свою религиозную принадлежность. В США почти 20% взрослых, выросших в религиозных рамках, теперь идентифицируют себя как нерелигиозные.

Авторы исследования хотели изучить связь между изменениями в религиозной идентификации в подростковом возрасте и качеством отношений между родителями и детьми. Для этого они рассмотрели результаты опросов более 5,6 тыс. американских семей в 2002–2007 годах.

Ученые выделили четыре категории для определения этих изменений: сохранение религиозной принадлежности, принятие религии на нерелигиозном фоне, смена религии и отказ от религиозной принадлежности. Участники также предоставили информацию об отношениях между родителями и детьми и религиозной принадлежности родителей.

Результаты показали, что в среднем качество отношений с родителями, родительская теплота и религиозная принадлежность оставались в основном стабильными на протяжении всего исследования.

Те, кто отказался от принятой в своей семье религиозной принадлежности, сообщили об ухудшении отношений с обоими родителями.
Исследовательская группа также изучила модель, предполагающую, что отказ от религии может усилить разногласия с родителями и сказаться на их отношении к своим детям. Данные опроса подтвердили эту гипотезу, установив, что родители теплее относятся к детям, которые разделяют их религиозные воззрения.

Родители реже проявляют любовь, хвалят и оказывают поддержку своим детям, если те отказались от принятой в их семье конфессии, отметил автор доклада Джастин Хендрикс.

Ученые также установили, что обращение в религию или смена конфессии обычно не сказывались на отношениях между детьми и родителями.

Ранее исследователи выяснили, что сторонники традиционных ценностей более строго соблюдали ограничения из-за COVID-19.

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