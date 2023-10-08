До полного вымирания динозавры пережили несколько вулканических катастроф

Ученые из Университета Осло (Норвегия) установили, что еще до падения метеорита динозавры пережили несколько вулканических зим. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

Около 66 млн лет назад на Земле произошла катастрофа, в результате которой на планете погибли 75% видов животных. К этому привели несколько событий: первое – падение астероида, второе – многочисленные извержения вулканов. Из-за этого в атмосферу попали тонны вулканических газов, что изменило климат.

Многие исследователи предполагают, что динозавры погибли именно из-за вулканов, а не из-за метеорита. Однако существует и противоположная точка зрения. Чтобы прояснить роль вулканов, авторы изучили образцы лав из деканских формаций, относящихся как к нижней мел-палеогеновой границе (то есть до падения астероида), так и к верхней (после падения).

Авторы работы сделали вывод, что неоднократные и мощные сернистые выбросы могли вызвать целую серию кратковременных вулканических зим на всей планете еще за 300-400 тысяч лет до падения астероида (интенсивность похолодания в разных частях различалась). Эти зимы негативно повлияли на экосистему Земли, но стать причиной массового вымирания не могли.

Ранее ученые обнаружили динозавра, которому длинная морда мешала смотреть вперед.