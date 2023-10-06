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В США отказались прекращать совместные полеты в космос на «Союзах»

NASA не нашло причин отказываться от полетов в космос на российских «Союзах»

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Алексей Майшев/РИА Новости

NASA не нашло причин отказываться от полетов в космос на российских «Союзах», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентства Шона Фуллера.

«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», — заявил Фуллер на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

До этого Фуллер работал директором программ пилотируемых космических полетов NASA в России — он считает большим успехом программу совместного использования российских пилотируемых космических кораблей и стремится продолжать это сотрудничество.

Ранее стало известно, что итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Spacе при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III.

Гендиректор Axiom Spacе Майкл Суффредини отметил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, необходимые для обеспечения комфорта астронавтов на поверхности Луны.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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