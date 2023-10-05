Ученые выяснили, как гормоны «перепрограммируют» мозг во время беременности

Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика изучили влияние гормонов на мозг во время беременности. Эксперименты показали, что выделяемые организмом вещества способны настроить на родительство еще до появления потомства. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты выяснили, что за «перепрограммирование» мозга отвечают такие гормоны как эстроген и прогестерон.

В текущем исследовании на лабораторных мышах ученые обнаружили, что самки грызунов демонстрируют повышенное родительское поведение на поздних сроках беременности, и что для этого изменения в поведении не требуется присутствие детенышей.

Специалисты выяснили, что популяция нервных клеток в гипоталамусе подвергается воздействию эстрогена и прогестерона. Гипоталамус, в том числе связан с воспитанием детей.

Сканирование мозга показало, что эстроген одновременно снижает базовую активность этих нейронов и делает их более возбудимыми, а прогестерон переназначает их входные сигналы.

Ученые сумели отключить родительское поведение во время беременности, сделав нейроны нечувствительными к указанным гормонам. Такие мыши не смогли позаботиться о мышатах даже после родов.

Исследователи полагают, что мозг может перестраиваться аналогичным образом во время беременности у людей, поскольку ожидается, что одни и те же гормональные изменения будут влиять на одни и те же области мозга. Это может влиять на поведение родителей.

Ранее ученые нашли связь между продолжительностью репродуктивности женщины и здоровьем мозга.