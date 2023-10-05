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Ученые выяснили, как гормоны «перепрограммируют» мозг во время беременности

Science: эстроген и прогестерон перенастраивают нейроны на материнское поведение

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Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика изучили влияние гормонов на мозг во время беременности. Эксперименты показали, что выделяемые организмом вещества способны настроить на родительство еще до появления потомства. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты выяснили, что за «перепрограммирование» мозга отвечают такие гормоны как эстроген и прогестерон.

В текущем исследовании на лабораторных мышах ученые обнаружили, что самки грызунов демонстрируют повышенное родительское поведение на поздних сроках беременности, и что для этого изменения в поведении не требуется присутствие детенышей.

Специалисты выяснили, что популяция нервных клеток в гипоталамусе подвергается воздействию эстрогена и прогестерона. Гипоталамус, в том числе связан с воспитанием детей.

Сканирование мозга показало, что эстроген одновременно снижает базовую активность этих нейронов и делает их более возбудимыми, а прогестерон переназначает их входные сигналы.
Ученые сумели отключить родительское поведение во время беременности, сделав нейроны нечувствительными к указанным гормонам. Такие мыши не смогли позаботиться о мышатах даже после родов.

Исследователи полагают, что мозг может перестраиваться аналогичным образом во время беременности у людей, поскольку ожидается, что одни и те же гормональные изменения будут влиять на одни и те же области мозга. Это может влиять на поведение родителей.

Ранее ученые нашли связь между продолжительностью репродуктивности женщины и здоровьем мозга.

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