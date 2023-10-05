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Археологи нашли древнейшие свидетельства каннибализма как погребальной практики

QRS: люди палеолита в Северной Европе ели покойных во время похоронных обрядов

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Andrea Quagliariello/University of Padova

Британские ученые из Музея естественной истории в Лондоне обнаружили древнейшие свидетельства каннибализма как части погребальной традиции. На это указывают остатки человеческих костей с порезами и следами зубов возрастом 15 тыс. лет, найденные в пещере Гофа на юго-востоке Англии. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR).

По словам специалистов, употребление в пищу усопших, по всей видимости, было достаточно распространено во времена палеолита на территории Северной и Западной Европы. При этом каннибализм был обусловлен не голодом, а существовавшей тогда культурной традицией.

«Вместо того, чтобы хоронить своих усопших, эти люди ели их. Мы интерпретируем доказательства того, что каннибализм неоднократно практиковался по всей северо-западной Европе в течение короткого периода времени», — объяснила эксперт по эволюции человеческого поведения Сильвия Белло.

Ученые отметили, что такие традиции были присущи представителям мадленской культуры — одной из двух культур, доминировавших в Европе в эпоху позднего палеолита между 23 тыс. и 14 тыс. лет тому назад.

Наряду с мадленской также существовала эпиграветтская культура, в которой покойных хоронили относительно привычным для современного человека образом.

Исследователи отметили, что на символический характер каннибализма среди мадленских людей указывают как свидетельства их охоты на различных животных, так и декоративные предметы, изготовленные из останков усопших. Среди подобных артефактов оказались чаша из черепа и покрытая гравировкой кость.

Исследователи предполагают, что обитатели доисторической Европы перестали есть покойных из-за того, что эпиграветтские люди со временем полностью вытеснили мадленианцев.

Ранее ученые выяснили, что каннибализм был обычным явлением среди древнейших предков человека 1,4 млн лет назад.

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