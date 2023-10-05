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Сентябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений

ВМО: средняя температура в сентябре 2023 года достигла рекордных 16,38 °C

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Emilio Morenatti/AP

Сентябрь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно информации ВМО, в прошлом месяце средняя глобальная температура достигла показателя 16,38 °C, что на 0,5 °C выше предыдущего исторического рекорда в сентябре 2020 года. Новый максимум примерно на 1,75 °C превышает значения доиндустриальной эпохи 1850–1900 годов.

«С июня мир испытывает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны – намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда в Антарктике зимой была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года.

Особенно беспокоит, что потепление Эль-Ниньо все еще развивается, и поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев. Это будет иметь каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество», — заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

В ВМО добавили, что средняя температура поверхности моря вне полярных вод в минувшем сентябре достигла 20,92 °C, что тоже стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений для сентября и вторым по величине за все месяцы после августа 2023 года.

Ранее ученые предупредили о сохранении рекордной жары на Земле в следующие 10 лет.

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