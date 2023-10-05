Ученые изобрели назальный спрей для лечения депрессии

Ученые из клинического центра Шампалимо в Португалии создали назальный спрей, который оказался эффективен в борьбе с депрессией. Кроме того, препарат продемонстрировал высокую безопасность — отмечались очень низкие показатели побочных эффектов. Об этом сообщает EurekAlert.

Депрессия – психическое расстройство, проявляющееся устойчивым снижением настроения, двигательной заторможенностью и нарушением мышления. Причинами возникновения заболевания могут стать психотравмирующие ситуации, соматические заболевания, употребление наркотиков или нарушение обменных процессов в головном мозге.

В настоящее время для лечения депрессии наиболее часто применяются препараты-антидепрессанты в виде таблеток. Несмотря на неоднократные попытки терапии, симптомы заболевания у некоторых пациентов сохраняются.

Ученые разработали назальный спрей с эскетамином — это действующее вещество повышает активность дофамина в мозге. Дофамин является нейромедиатором, выброс которого в кровь происходит в те моменты, когда человек испытывает радость.

В исследовании, направленном на оценку эффективности препарата, приняли участие около 800 человек. Все они страдали депрессивным расстройством и принимали таблетки в соответствии с предписаниями врача. Испытуемые были разделены на две группы, одна из которых использовала назальный спрей в дополнение к антидепрессантам в таблетках на протяжении 32 недель. Другая группа принимала нейролептик кветиапин XR, использующийся для лечения шизофрении.

Спустя восемь недель после начала эксперимента 27,1% пациентов из первой группы достигли ремиссии. Во второй группе этот показатель составлял 17,6%. Еще через 24 недели около половины испытуемых, использующих спрей, отметили улучшение состояния здоровья.

В дополнение к терапевтической эффективности оценивались параметры безопасности. Вероятность возникновения побочных эффектов вследствие применения спрея была низкой.

Ученые стремятся провести дальнейшие исследования, чтобы найти дополнительные способы поддержания ремиссии, включая психотерапию.

Ранее выяснилось, что депрессия способна провоцировать диабет.