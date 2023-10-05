Ученые разработали устройство-симулятор заболеваний человека

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго (США) разработали устройство-симулятор болезней человека. Прибор под названием Lattice может имитировать заболевания восьми типов тканей органов. Об этом сообщает MedicalXpress.

Lattice представляет собой устройство, по размеру меньшее, чем обувная коробка. Прибор работает за счет управления потоком моделируемой крови между восемью отверстиями. В зависимости от того, какое заболевание или лекарство должно быть изучено, определенная емкость заполняется тканью какого-либо органа, гормоном или препаратом.

Исследователи отметили, что обычно ученые помещают клетки, ткани и препараты в специальные чашки, но таким способом можно наблюдать только за одним или двумя типами реакций. Lattice может обеспечить всесторонний анализ. Прибор больше подходит в качестве имитатора человеческого организма, поскольку с его помощью можно следить за множеством процессов.

Кроме того, система утилизации отходов и постоянная циркуляция моделируемой крови позволит образцам тканей дольше оставаться жизнеспособными.

Ученые предполагают, что использование устройства будет выполнять функцию промежуточного этапа между исследованиями на животных и клиническими испытаниями с участием людей. Дополнительная проверка препаратов с помощью Lattice позволит заранее выявить, представляет ли новое лекарство опасность для человека.

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