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Ученые обнаружили связь между работой сосудистой системы и болезнью Альцгеймера

EurekAlert: особые клетки сосудов влияют на память

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Ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили связь между функционированием сосудистой системы и вероятностью возникновения болезни Альцгеймера. Выяснилось, что особые клетки капилляров, работая совместно с нейронами, обеспечивают формирование долговременной памяти. Об этом сообщает EurekAlert.

Капилляры — это самые тонкие сосуды в организме человека и других животных. В состав тканей, из которых состоят капилляры, входят особые клетки перициты. Эти клетки помогают поддерживать структурную целостность капилляров. Также они контролируют количество крови, текущей в мозге, и играют ключевую роль в поддержании барьера, который предотвращает утечку патогенов и токсичных веществ из капилляров в ткань мозга.

Когда человек обучается чему-либо, формируя новые нейронные связи, увеличивается концентрация белка IGF2 в клетках головного мозга. Этот белок играет важную роль в создании и хранении воспоминаний. Ученым удалось понять, что уровень IGF2 в мозге значительно повышается не вследствие активности нейронов, а благодаря работе перицитов.

Исследователи провели эксперимент с участием мышей. Ученые ингибировали способность перицитов вырабатывать IGF2 у некоторых грызунов, а затем сравнили уровни когнитивных способностей модифицированных мышей и их сородичей с нормальной функцией этого фермента. Результаты показали, что угнетение IGF2 ухудшает память, восприятие, а также навыки пространственного ориентирования у грызунов.

Ученые отметили, что IGF2, вырабатываемый из перицитов, регулирует нейронные реакции. Гипотетически усиление функции этого фермента может стимулировать активность нейронов и коммуникацию между ними. Это поможет достичь прогресса в лечении пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее ученые обнаружили новый биомаркер болезни Альцгеймера.

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