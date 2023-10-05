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Ученые выяснили, что речевые навыки детей ухудшились во время пандемии

PsysOrg: пандемия ухудшила словарный запас дошкольников

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Jenny Norquist/Global Look Press

Ученые из Университета Торонто в Миссиссоге (США) обнаружили, что речевые навыки дошкольников ухудшились за период пандемии коронавируса. Исследователи предполагают, что это произошло вследствие самоизоляции, отсутствия ежедневного общения со сверстниками и занятости родителей. Об этом сообщает PsysOrg.

В исследовании приняли участие 365 дошкольников в возрасте от 11 месяцев до трех лет. У детей оценили объем словарного запаса до начала периода самоизоляции и после его окончания. Финальное тестирование проводилось по видеосвязи с использованием Zoom.

Результаты показали, что у детей в возрасте 19-29 месяцев сократился объем словарного запаса и ухудшились навыки речи. Регресс навыков наблюдался в основном у дошкольников из семей со средним достатком.

Ученые предполагают, что родители испытуемых столкнулись с трудностями, пытаясь совмещать домашние обязанности и работу в дистанционном формате, из-за чего они стали меньше читать и общаться вместе с детьми. Вследствие самоизоляции никто из родственников и друзей семьи не мог навестить детей, что еще больше усугубило нехватку общения и досуга. Основным источником развлечения для дошкольников стали телевизор и гаджеты.

Авторы отметили, что дети из более обеспеченных семей не продемонстрировали регресса. Вероятнее всего, это связано с постоянным наличием в доме персонала, учителей и воспитателей — количество ежедневного словесного общения у детей состоятельных родителей осталось на том же уровне.

Ранее было установлено, что участие отца в учебном процессе повышает успеваемость ребенка.

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