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Иммунитет младенцев оказался уникально эффективен против коронавируса

Cell: иммунитет грудных детей успешно защищает их SARS-CoV-2 до 300 дней

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Международная группа ученых из Германии и США изучили иммунные реакции младенцев после заражения COVID-19 в первые месяцы жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Специалисты наблюдали за 54 инфицированными новорожденными и детьми раннего возраста. Еще 27 младенцев были здоровы и представляли контрольную группу.

Ученые обнаружили, что у грудных детей вырабатываются устойчивые реакции антител на срок до 300 дней. В крови у новорожденных наблюдалось усиление маркеров активации врожденных клеток, но не было значительного увеличения воспалительных цитокинов (белков, направляющих иммунный ответ организм). Реакция В- и Т-лимфоцитов у младенцев оказалась значительно ниже, чем у взрослых.

Результаты исследования открывают возможность разработки составов вакцин, которые будут использовать преимущества этих путей активации врожденной иммунной системы. Это позволит избежать возникновения побочных иммунопатологий, часто связанных с нежелательным воспалением, отметили эксперты.

Ранее врачи назвали способ повысить иммунитет против коронавируса.

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