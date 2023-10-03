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Врач предупредила об опасности безалкогольных сладких напитков

TimesNewsUK: сладкие напитки могут быть так же вредны, как алкоголь

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Depositphotos

Некоторые люди рассматривают сладкую газированную воду, соки и молочные коктейли в качестве здоровой альтернативы алкоголю. Однако многие напитки могут нанести вред здоровью сердца и зубов, а также спровоцировать рост жировых отложений. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Доктор Джей Верма, специалист в области общей медицины, объяснила, что при попытке отказаться от алкоголя люди могут попасть в «сахарную ловушку». Бокал вина объемом 175 мл содержит 159 калорий, а пинта пива (568,3 мл) — 182 калории. Несколько напитков могут по калорийности сравниться с полноценным приемом пищи. То же самое можно сказать и о безалкогольных заменителях — Coca-Cola в банке объемом 330 мл может привнести в рацион 139 калорий и 35 граммов сахара. Фруктовый сок в том же объеме содержит 154 калории и более 30 граммов сахара.

Употребление большого количества сахара может привести к увеличению веса. Кроме того, этот нутриент — основная пища бактерий полости рта. Если сладкая продукция употребляется постоянно, бактерии размножаются, разрушая эмаль и дентин, что приводит к появлению кариеса. Избыток сахара напрямую влияет и на работу сердечной мышцы, вызывая диабетическую кардиомиопатию. Это состояние, при котором стенки сердца плохо растягиваются и не способны перекачивать кровь.

Доктор Верма отметила, что если напиток безалкогольный — он не становится полезным автоматически. Тем не менее, простая вода может быстро наскучить и показаться странным выбором в компании друзей на вечеринке. Специалист рекомендует остановиться на свежевыжатых соках и несладкой газированной воде с кусочком лимона или лайма.

Ранее ученые выяснили, вредят ли здоровью перекусы печеньем и конфетами.

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