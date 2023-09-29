Ученые впервые запечатлели космическую паутину между галактиками

Американским ученым из Калифорнийского технологического института удалось впервые заснять космическую паутину — потоки газа, соединяющие галактики. Эта сеть считается крупнейшей структурой во Вселенной, но до последнего времени оставалась почти невидимой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy

В 2014 году астрономы впервые сфотографировали часть космической паутины, используя излучение далекого квазара — сверхмощного источника излучения, питаемого массивной черной дырой. Теперь специалистам удалось уловить свет самих нитей в глубинах космоса на расстоянии от 10 до 12 млрд световых лет от Земли.

По словам ученых, новые изображения могут помочь им лучше понять, как галактики формируются и развиваются на протяжении эпох.

Согласно космологическому моделированию, более 60% водорода, образовавшегося в результате Большого взрыва примерно 13,8 млрд лет назад, сжалось, образовав слой, который затем распался и стал паутиной космических нитей. Эти нити соединяют галактики и питают их газом для роста и звездообразования.

Предыдущие исследования также показали, что галактики образуются в точках пересечения нитей.

Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые запечатлел ядра самого далекого скопления галактик.