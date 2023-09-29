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Найдены бактерии, способные противостоять засухе

Nature Communications: почвенные микроорганизмы спасают растения в высохшей земле

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Андрей Архипов/РИА «Новости»

Австрийские микробиологи из Венского университета при участии коллег из США определили группы бактерий, помогающие выживать растениям в периоды засухи. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Почвенные микроорганизмы играют ключевую роль в экосистемах. Они способствуют плодородию почвы, помогают растениям усваивать питательные вещества и определяют, будут ли почвы накапливать или выделять углекислый газ, тем самым влияя на климат.

Ученые разработали новый метод, позволяющий наблюдать бактериальную активность во время длительного отсутствия осадков.

С помощью моделирования различных климатических условий специалисты выделили особо устойчивую к засухе бактерию рода Streptomyces, которая стала более распространенной в сухих почвах. Ее нитчатая форма позволяет микроорганизму проникать сквозь поры грунта и обеспечивать доступ растений к воде и питательным веществам из удаленных источников.

Результаты исследования показали, что эти микроорганизмы также помогают удерживать углерод в почве, снижая углеродные выбросы.

Ранее ученые заставили кишечную палочку генерировать электричество за счет очистки стоков канализации.

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