Запуск космической миссии к «золотому» астероиду отложили на неделю

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и частная космическая компания SpaceX сдвинули запуск исследовательского аппарата «Психея» к одноименному астероиду с 5 на 12 октября. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

В космическом агентстве объяснили перенос необходимостью дополнительных тестов ускорителей «Психеи» на холодном азоте.

«Эксплуатация двигателей в температурных пределах необходима для обеспечения долгосрочной работоспособности агрегатов», — уточнили в NASA.

Аппарат запустят с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

Миссия «Психея» стоимостью $1,2 млрд будет изучать причудливый астероид с одноименным названием. Если все пойдет по плану, космический корабль доберется до космической скалы Психея 16 в поясе астероидов между Марсом и Юпитером к 2029 году.

Астероид Психея диаметром 280 км в основном состоит из металлов, в том числе — из золота и платины. Ученые оценивают залежи полезных ископаемых на небесном теле в 10 квинтиллионов (10 миллиардов миллиардов) долларов США. Если эту сумму разделить между всеми жителями Земли, каждый получит по $1,25 млрд.

Ранее Япония запустила свою ракету со своим первым лунным посадочным модулем.