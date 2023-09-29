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Ученые предложили создать этический кодекс для коммерческой космонавтики

Science: руководящие принципы необходимы для развития космических исследований

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Depositphotos

Американские ученые из Медицинского колледжа Бэйлора в штате Техас предложили разработать этический кодекс для растущего сектора коммерческих полетов в космос. Это должно обезопасить участников будущих миссий. Статья опубликована в научном журнале Science.

Ожидается, что в ближайшие десятилетия частные компании отправят в космос тысячи людей. Пассажиры будущих рейсов получат возможность стать участниками научных исследований, посвященных здоровью и безопасности космотуристов. Однако нынешние этические правила на этот счет ориентированы на профессиональных космонавтов и астронавтов и не учитывают статус коммерческих путешественников, которые могут не захотеть становиться подопытными.

Научная группа предложила сформулировать руководящие принципы, основанные на четырех базовых понятиях: социальной ответственности, качестве исследований, соразмерности рисков и глобальной выгоды. В соответствии с ними научные изыскания с участием космотуристов должны приносить пользу обществу, выполняться максимально добросовестно, минимизировать возможные риски и гарантировать, что полученными результатами смогут пользоваться все покорители космоса.

Авторы статьи признают, что акцент в их руководящих принципах на важности социальной ответственности отличается от других этических руководящих принципов, которые отдают приоритет автономии субъектов в принятии решения об участии в исследовании. Но они утверждают, что для космического полета отбирается так мало людей, что их участие следует поощрять.

«Все потенциальные участники коммерческих космических полетов должны быть полностью проинформированы о социальной ценности любых предлагаемых протоколов исследований и должны быть поощрены к участию», — отметили ученые.

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