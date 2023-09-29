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Вещества для питания клеточной оболочки защищают мозг от старения, выяснили ученые

Engineering: вещества для питания клеточной оболочки защищают мозг от старения

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Ученые из Китайского сельскохозяйственного университета выяснили, что богатая полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) диета может защитить мозг от последствий старения. Исследование опубликовано в журнале Engineering.

Авторы рассмотрели данные высококачественных публикаций, посвященных влиянию ПНЖК и веществ, в состав которых они входят, на здоровье стареющего мозга людей и животных.

Результаты обзора показали, что введение в рацион ПНЖК может смягчить связанные со старением нарушения когнитивных функций. Исследования показали, что эти вещества могут улучшить синаптическую пластичность — способность нервных клеток менять параметры контактов между ними. Этот процесс играет центральную роль в обучении человека и ухудшается с возрастом.

Авторы особенно отметили фосфолипид плазмалоген — питательное вещество, содержащееся в мембране (оболочке) нервных клеток. Он имеет шансы стать лекарственным средством, но для этого нужно решить проблему неустойчивости его структуры. Также эффективны были фосфатидилхолин (содержится в яичных желтках и соевых бобах) и фосфатидилсерин (присутствует в мясе, рыбе, белой фасоли и соевом лецитине), — как и плазмалоген, они входят в состав клеточных оболочек.

Ранее ученые обнаружили новый биомаркер болезни Альцгеймера.

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