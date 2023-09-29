Вещества для питания клеточной оболочки защищают мозг от старения, выяснили ученые

Ученые из Китайского сельскохозяйственного университета выяснили, что богатая полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) диета может защитить мозг от последствий старения. Исследование опубликовано в журнале Engineering.

Авторы рассмотрели данные высококачественных публикаций, посвященных влиянию ПНЖК и веществ, в состав которых они входят, на здоровье стареющего мозга людей и животных.

Результаты обзора показали, что введение в рацион ПНЖК может смягчить связанные со старением нарушения когнитивных функций. Исследования показали, что эти вещества могут улучшить синаптическую пластичность — способность нервных клеток менять параметры контактов между ними. Этот процесс играет центральную роль в обучении человека и ухудшается с возрастом.

Авторы особенно отметили фосфолипид плазмалоген — питательное вещество, содержащееся в мембране (оболочке) нервных клеток. Он имеет шансы стать лекарственным средством, но для этого нужно решить проблему неустойчивости его структуры. Также эффективны были фосфатидилхолин (содержится в яичных желтках и соевых бобах) и фосфатидилсерин (присутствует в мясе, рыбе, белой фасоли и соевом лецитине), — как и плазмалоген, они входят в состав клеточных оболочек.

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