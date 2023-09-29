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Ученые обнаружили ген, который стимулирует рост раковых клеток

NAR: неправильная работа определенного гена ускоряет размножение раковых клеток

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Depositphotos

Исследователи из Университета Торонто в Канаде обнаружили ген, который вызывает ускоренное разрастание злокачественных опухолей. Выяснилось, что неправильная функция SOX2 может провоцировать рак мочевого пузыря, матки, молочной железы и легких. Результатами исследования ученые поделились в журнале Nucleic Acids Research (NAR).

Исследователи хотели понять, что активирует ген SOX2 в раковых клетках, из-за чего они неконтролируемо размножаются. Оказывается, SOX2 стимулирует рост опухолей не из-за мутации или повреждений в ДНК. В течение жизни человека большая часть из 30 тысяч генов, составляющих его геном, неактивны. Это значит, что гены не запускают клеточный механизм кодирования белков.

Ученые обнаружили, что часть генома, которая содержит SOX2, может оставаться открытой, из-за чего ген стимулирует клетки становиться раковыми. Также этот ген кодирует два белка — FOXA1 и NFIB. NFIB подавляет механизм размножения раковых клеток, а FOXA1, наоборот, активирует.

Авторы исследования отметили, что разработка препаратов, которые будут усиливать работу белка NFIB, поможет достичь прогресса в лечении рака молочной железы, матки, мочевого пузыря и легких.

Ранее был найден способ вернуть злокачественные клетки в нормальное состояние.

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