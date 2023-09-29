Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Женщины более склонны к появлению побочных эффектов после прививки от гриппа

TimesNewsUК: у женщин чаще проявляются побочные эффекты после прививки от гриппа

close
100%
Depositphotos

Научный коллектив из Монреальского университета в Канаде обнаружил, что женщины чаще сталкиваются с побочными эффектами после прививки от гриппа. Нежелательные реакции могут возникнуть независимо от типа вакцины и возраста женщины. Об этом сообщает TimesNewsUК.

Ученые проанализировали данные около 34 тысяч британцев и британок, которые приняли участие в 18 научных исследованиях, посвященных реакции организма на вакцину от гриппа. Самой многочисленной группой населения, которая сделала прививки от гриппа в Британии, оказались люди старше 65 лет. Выяснилось, что среди женщин риск столкновения с такими поствакцинальными осложнениями, как отек, лихорадка, головная боль и боль в руке был на 43% выше.

Почти у половины женщин, испытавших побочные эффекты, осложнения были серьезными и затрагивали весь организм. Участницы отметили, что повышенная температура и мышечная боль нарушили ритм их повседневной жизни.

Авторы исследования предположили, что женская иммунная система сильнее реагирует на вакцинацию, что может быть причиной появления нежелательных последствий. Однако у пожилых людей иммунный ответ на прививки менее интенсивен. Это значит, что риск столкновения с поствакцинальными осложнениями у молодых женщин тоже высок.

Также исследователи отметили, что мужчины реже обращаются за помощью, если побочные действия прививки проявились. Это может влиять на статистические выводы.

Ранее были названы симптомы заражения новыми штаммами COVID.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях