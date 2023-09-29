Женщины более склонны к появлению побочных эффектов после прививки от гриппа

Научный коллектив из Монреальского университета в Канаде обнаружил, что женщины чаще сталкиваются с побочными эффектами после прививки от гриппа. Нежелательные реакции могут возникнуть независимо от типа вакцины и возраста женщины. Об этом сообщает TimesNewsUК.

Ученые проанализировали данные около 34 тысяч британцев и британок, которые приняли участие в 18 научных исследованиях, посвященных реакции организма на вакцину от гриппа. Самой многочисленной группой населения, которая сделала прививки от гриппа в Британии, оказались люди старше 65 лет. Выяснилось, что среди женщин риск столкновения с такими поствакцинальными осложнениями, как отек, лихорадка, головная боль и боль в руке был на 43% выше.

Почти у половины женщин, испытавших побочные эффекты, осложнения были серьезными и затрагивали весь организм. Участницы отметили, что повышенная температура и мышечная боль нарушили ритм их повседневной жизни.

Авторы исследования предположили, что женская иммунная система сильнее реагирует на вакцинацию, что может быть причиной появления нежелательных последствий. Однако у пожилых людей иммунный ответ на прививки менее интенсивен. Это значит, что риск столкновения с поствакцинальными осложнениями у молодых женщин тоже высок.

Также исследователи отметили, что мужчины реже обращаются за помощью, если побочные действия прививки проявились. Это может влиять на статистические выводы.

Ранее были названы симптомы заражения новыми штаммами COVID.