В России разработали простой аудио-тест на аутизм

Сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали психофизический аудио-тест «Слова в шуме». С его помощью ученые убедились, что дети с расстройством аутистического спектра (РАС) хуже воспринимают речь на фоне шума, чем их типичные сверстники, однако это не зависит от уровня интеллекта ребенка и не связано с нарушением слуха. Об этом «Газете.Ru» рассказали в программе Минобрнауки «Приоритет 2030».

В ходе тестирования ребенку через наушники предъявляются слова, которые он должен повторить вслух. Слова подобраны с учетом частоты их встречаемости в повседневной речи и соответствия словарю детей младшего школьного возраста. На аудиозапись слов наложен шум различной громкости двух типов: непрерывный, как водопад и шоссе, и амплитудно-модулированный шум, в котором есть краткие интервалы тишины, как речь нескольких одновременно говорящих людей.

Тестирование детей с РАС и их нейротипичных сверстников показало, что дети с РАС, даже обладающие развитыми когнитивными способностями, могут испытывать трудности в классе просто из-за того, что шум вокруг мешает им понять речь учителя.

Помочь детям с РАС улучшить слухоречевое восприятие в шумной обстановке могут FM-системы, которые включают удаленный микрофон (например, для учителя или родителя) и приемники-наушники (для ребенка). Наушник передает голос учителя прямо к уху ребенка, при этом не заглушая окружающие звуки, так что ребенок продолжает слышать мир вокруг, но речь учителя выделяется на общем звуковом фоне.

«В России FM-системы применяются при обучении детей с нарушениями слуха, однако их применение для детей с РАС с целью компенсировать трудности восприятия требует тщательного изучения, которое и является одной из целей нашего проекта», — пояснила «Газете.Ru» заведующая лабораторией комплексного исследования речи Ульяна Мамохина.

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