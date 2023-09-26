Морской лед в Антарктике сократился до минимума за всю историю наблюдений

Площадь морского льда вокруг Антарктиды в зимний период (зима в Южном полушарии длится с июня по август) 2023 года сократилась до исторического минимума и составила 16,96 млн квадратных километров. Об этом говорится в исследовании Национального центра данных по льду и снегу (NSIDC) США.

В этом году максимальная площадь морских льдов в Антарктике оказалась более чем на 1 млн квадратных километров меньше по сравнению с предыдущим антирекордом. Таким образом, регион не досчитался ледяных полей на территории размером с Египет.

По словам ученого NSIDC Уолта Мейера, прирост льда в 2023 году в Антарктиде оказался низким почти по всему побережью континента, а не только в отдельно взятых районах.

На другом полюсе нашей планеты — в Арктике — площадь морских льдов по итогам летнего сезона составила 4,23 млн квадратных километров, что стало шестым самым низким результатом за 45 лет наблюдений.

В NSIDC напомнили, что антарктические морские льды начали резко отступать с 2016 года.

Утрата прибрежных льдов подвергает берега Антарктиды более сильному воздействию морских волн, что ставит под угрозу местную среду обитания. Кроме того, ослабление ледяного щита ускоряет подъем уровень моря.

Ранее российские ученые зафиксировали рекордно низкие показатели антарктического льда в апреле 2023 года.