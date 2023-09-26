Обнаружена связь между удаленной работой и ожирением

Диетолог Брукелл Уайт из коллектива, работающего над приложением MyFitnessPal, обнаружила, что удаленные работники в Британии едят больше нездоровой пищи, чем офисные. Также сотрудники, работающие из дома, меньше двигаются, что в совокупности приводит к появлению лишнего веса. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Уайт провела опрос среди двух тысяч британцев, которые могут работать как в офисе, так и дома. Выяснилось, что в дни удаленной работы сотрудники потребляют на 800 калорий больше. В исследовании сообщается, что это может быть связано с тем, что дома еда более доступна. Испытуемые отметили, что между основными приемами пищи в офисе они перекусывают около трех раз в день, а дома — пять раз. Более трети участников также признались, что дома они едят, когда не голодны.

Диетолог также подсчитала, что в течение рабочего дня в офисе британцы проходят около 8087 шагов — немного меньше рекомендованных десяти тысяч. Работая из дома, сотрудники не проходят и пяти тысяч. Кроме того, почти половина опрошенных (45%) признались, что зачастую вообще не выходят из дома, когда работают удаленно.

Уайт отметила, что такой образ жизни может привести к набору лишнего веса в кратчайшие сроки. Она порекомендовала британцам, предпочитающим удаленную работу, компенсировать отсутствие дневной активности посещением тренажерного зала.

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