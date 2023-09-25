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Найдена возможная причина изменения аппетита перед менструацией

Nat Metab: чувствительность мозга к инсулину зависит от фазы менструального цикла

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Ученые из Университета Эберхарда и Карла выяснили, что способность клеток мозга поглощать и перерабатывать глюкозу может меняться в зависимости от фазы менструального цикла. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Предыдущие исследования показали, что головной мозг чувствителен к инсулину — гормону, отвечающему за переработку глюкозы в клетках. Ученые предположили, что инсулин влияет на пищевое поведение и метаболизм всего тела, воздействуя на определенные зоны мозга.

В новом исследовании биологи оценили чувствительность клеток головного мозга к глюкозе у 11 женщин в разные фазы менструального цикла. Им вводили спрей-плацебо или инсулин в виде назального спрея. Ученые обнаружили, что во время фолликулярной фазы (от первого дня цикла до овуляции) способность клеток мозга перерабатывать глюкозу была выше, чем в лютеиновую (вторая половина цикла, после овуляции до последнего дня цикла), то есть во второй половине цикла чувствительность мозга к инсулину была ниже.

Открытие ученых может объяснить предменструальные изменения в весе и аппетите, о которых сообщают многие женщины.

Ранее ученые выяснили, что женщины переносят аномальную жару тяжелее мужчин.

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