Ученые изобрели датчик, ускоряющий восстановление после инсульта

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте в составе научного коллектива изобрели устройство, которое поможет пациентам быстрее восстанавливаться после инсульта. Благодаря маленькому датчику пациенты смогут активнее пользоваться конечностью, которая была парализована после инсульта и вернуть ей подвижность. Об этом сообщает NewsMedical.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого погибают участки мозговой ткани. Зачастую после перенесенного инсульта возникают осложнения, такие как паралич. Он может затрагивать только одну сторону тела или вызывать двустороннее нарушение подвижности. Как правило, нарушение или отсутствие подвижности корректируется, если пострадавший был своевременно доставлен в больницу.

Тем не менее, многие пациенты после выписки в повседневной жизни полагаются на ту сторону тела, которая не была парализована и теряют достигнутый прогресс. Сунхун Иван Ли, профессор информации и компьютерных наук в колледже Мэннинга, отметил, что, если не тренировать парализованную конечность, дисбаланс между сторонами тела может привести к потере равновесия и падениям.

Ученые искали способ отследить, работает ли пациент над восстановлением подвижности после выписки. Они разработали конструкцию, состоящую из маленького датчика в браслете, который пациент надевает на поврежденную руку, и умных наклеек, оснащенных чипами. Умные наклейки размещаются в доме пациента на выключателях, посуде и других поверхностях и реагируют на прикосновение руки с браслетом. Таким образом врачи смогут отследить, как часто пациент использует поврежденную сторону тела и своевременно напоминать об этой необходимости. Благодаря этому человек, перенесший инсульт, быстрее достигнет прогресса в подвижности.

Ранее ученые выяснили, что кофе может повысить риск инсульта и инфаркта.