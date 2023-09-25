Ученые впервые создали безопасную химиотерапию против супербактерий

Шведские ученые из Университета Линчепинга впервые разработали метод борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями (так называемые супербактерии) с помощью препаратов, применявшихся для лечения раковых опухолей. Но, в отличие от традиционной химиотерапии, новый способ безопасен для организма пациента. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Controlled Release (JCR).

«Существует множество фармацевтических ингредиентов, которые очень эффективны, но имеют серьезные побочные эффекты. Я хочу упаковать молекулы с помощью нашего метода так, чтобы они доставлялись именно в то место в организме, где находятся бактерии или раковые клетки. Мы можем снизить дозу и при этом получить хороший эффект именно там, где это необходимо», — отметил автор исследования Франк Эрнандес.

Новая технология основана на свойствах нуклеаз — особых белков, присущих как бактериям, так и людям. Однако в ходе эволюции между бактериальными и человеческими нуклеазами возникли различия. Ученые использовали это качество для распознавания различных типов микробов.

У всех нуклеаз есть общая черта: они действуют как биологические ножницы, разрезая ДНК в клеточном геноме. Созданные исследователями препараты упакованы таким образом, что их вещества остаются неактивными до встречи с нуклеазами бактерий. Бактериальная нуклеаза отсекает нуклеазу лекарства, которая затем становится активной и уничтожает микроорганизмы в конкретном месте.

В ходе лабораторных испытаний на мышах противораковый препарат флоксуридин эффективно уничтожил бактерии золотистого стафилококка, устойчивого к традиционным антибиотикам.

По словам ученых, доработка технологии до лечения бактериальных инфекций у людей займет еще 5-10 лет.

Ранее исследователи разработали титановое покрытие с микрошипами, уничтожающими устойчивые к антибиотикам бактерии.